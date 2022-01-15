Koronavirüs tedavisi gören Temel Karamollaoğlu taburcu edildi

Koronavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun koronavirüs testi 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı. Virüse yakalanan Karamollaoğlu 9 Ocak'ta ise doktor tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Bir haftaya yakın bir süredir hastanede tedavi altında olan SP lideri dün durumu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaparak durumu hakkında bilgi vermişti.

Temel Karamollaoğlu, "Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun." ifadelerini kullanmıştı.

Taburcu edildi

Karamollaoğlu'nun hastanede tedavi sürecinin tamamlandığı ve bugün itibarıyla taburcu edildiği açıklandı. SP liderinin bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.