Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da konuştu: "Kura endeksli Türk lirası dedik, tüm oyunları bozuldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aydın'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız... Başaramayacaklar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. "Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan " Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız..." ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi:

-4400 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu, 6 spor salonunu bugün hizmete açıyoruz. Çeşitli ilçelerimize kazandırdığımız sağlık merkezlerimizin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Çevre ve Şehircilikte TOKİ'nin 206 konutluk projesinin açılışını yapıyoruz. Gökbel Barajı'nı tarımsal destekleme, gıda tesisi hibe projelerini de bugün hizmete alıyoruz.

-Çok sayıda sosyal tesisi, altyapı yatırımlarını, Aydın OSB atık tesisini ve diğer kurumlarımızın şehrimize kazandırdığı yatırımları resmen hizmete açıyoruz. Gelmeden önce açtığımız fabrikamızın ilk etabının yatırım tutarı 550 milyon Dolar, 2. etabı ise 450 milyon dolar... Bu da bitince Aydın Söke'ye kazandıracağız.

"Bay Kemal ne yapacak ona da bir şey kalması lazım"

- Bay Kemal ne yapacak ona da bir şey kalması lazım. Ülkemizin milletimizin içi boş tartışmalara, yalan ve iftira üzerine kurulu polemiklere terör örgütleriyle yol yürüyen siyasetçilere değil bu tür eserlere hizmetlere ihtiyacı vardır. Ülkemize ve milletimize kazandırdığımız eserlerimizde hizmetlerimizde konuşmaya övünmeye devam edeceğiz.

-İnsanımıza iş, aş sağlayacağız. Geleceğe güvenle bakmasını temin edecek her gayretin yanındayız. CHP'yi kuşatan zihniyet her fırsatta ülkesini dışarıya şikayet etmeyi siyaset kisvesi altında sürdürüyor. Ülkenin bir adım ileriye gitmesi için gündeme getirdikleri tek projeleri yokken, ülkelerin yönetimine talipmiş. Şu CHP'nin bu ülkede yaptığı ne var? Dikili bir ağaçları var mı?

- Şimdiden 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım. İttifakın bir tarafına milletvekilleri teröristlerle oynaşan partiyi diğer tarafına şehit yakınlarına küfreden milletvekillerini baş tacı yapan sözde milliyetçi partiyi almışlar, arkalarına kırık dökük kim varsa takmışlar, nereden geliyorsunuz diye sorsanız... Kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar, istikameti sorsanız... Kırk kafadan kırk ayrı ses çıkar... Ne yapacaksınız deseniz kimseden ses çıkmaz böyle bir hazırlıkları yok.

"Kura endeksli türk lirası dedik tüm oyunları bozuldu"

- Son bir kaç yıldır ekonomimizi hedef aldılar. Döviz Kuru üzerinden önce ekonomik kriz ardından siyasi ve sosyal kaos çıkarmak için sayısız denemede bulundular. Aldığımız tedbirlerle yurtdışından Türkiye'ye yapılan saldırılarda kullanılan araçları etkisiz hale getirdik. Kura endeksli Türk Lirası dedik tüm oyunları bozuldu. Başaramayacaksınız...

-325 milyar 326 milyon dolar ihracat yaptık. Onlara rağmen yaptık. Engellemelerine rağmen yaptık. Bu defa inşallah bu rakam 250 milyara doğru çıkacak. Bunu biz yaparız. Her oranda yaptığımız yüksek oranlı maaş artışlarıyla insanımızı rahatlattık. Memurlarımızı emeklilerimizi rahatlattık mı? Asgari ücreti hiç düşünmedikleri seviyeye çıkardık mı... Her kesimden vatandaşlarımızı enflasyon karşısında korumayı sürdüreceğiz.

-Türkiye Ekonomi Modeli diye adlandırdığımız programımızın kazanımları görünmeye başladı. İhracatta 2021'i 225 milyar dolar üzerinde tamamladık. Sanayicilerimiz harıl harıl çalışıyor. İstihdam da artışla 30 milyon sınırına dayandık. Hiçbir insanımızı gelecek kaygısına sürüklememek için çalıştık. ABD'ye bak enflasyon felaket, Avrupa aynı... Aradığınız gıda ürünlerini bulamıyorsunuz. Turizmde hedef 35 milyar dolar.