Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kağıt ithalatını sonlandıracak tesisin açılışını yaptı

Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz" dedi. Erdoğan, Türkiye'ni saman ithalatçısı olduğunu iddia eden muhalefeti Aydın Söke'den başlayarak OSB'lere davet etti

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, açılışı yapılan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'na ilişkin, "Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek." dedi.

"Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak"

Faaliyete geçen tesisin kağıt alanında ihtiyaçları giderecek cari açığın azaltılmasını sağlayacağına değinerek, "İlk etap tamamlandı, deneme üretimleri başladı. 550 milyon dolarlık ilk etapta 800 kişi istihdam edilecektir. " ifadelerini kullandı.

"Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülke"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.

Türkiye, muhalefetin iddia ettiği gibi fabrika satarak domates alan değil, bilakis Afrika, Asya ve Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zanneden cahilleri, havanda su dövmek yerine Aydın Söke'den başlayarak OSB'mizi ziyaret etmeye davet ediyorum."

"2. etapla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilecek"

2. etap için 450 milyon dolarlık yatırım öngörüldüğünü belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"600 kişilik ilave istihdam sağlanacak. 1400 kardeşimiz evine ekmek götürecek. Tesis çevreci üretim anlayışıyla faaliyet gösterecek. Son teknolojik makinelerle donatılmıştır ve yüzde 100 geri dönüşümlü atık kağıttan üretim yapılacak. 12 milyon ağacın, 2. etapla 21 milyon ağacın kesilmesinin önüne geçilecek. "