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Kadıköy'de tantunicide tepki çeken görüntü! İş yeri çalışanı konuştu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide işçilere çöpten biber ve et toplatılması tepkiye neden oldu. Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" diye konuştu. 

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KADIKÖY'de yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. İşletme sahibi, çöpe atılan yiyecekler 'israf oluyor' diye çalışanları azarlıyor, çöpleri karıştırıp biberleri tek tek toplatıyor. Üstelik bir video da çekerek bu biberlerin, hatta etlerin, yeniden servis edilmesini istiyor.

Kadıköy'de bir tantunicide çekilen görüntüler tepkiye neden oldu. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışanına toplatılıyor.

Cep telefonuyla görüntüleri kaydeden  işletmeci, "Göster, bak ne kadar biber çıkmış dahada çıkıyor. Ben yokken böyle oluyor demek ki. O biberleri al tek tek. Kadıköy'ün bu hafta ustalar da dahil izinlerini iptal ediyoruz. Bu dükkanda bu yüzden bereket olmaz. Bakın hiç birisi yenmemiş. Kendi dükkanınız gibi bakmadığınız sürece ensenizdeyim. Bu hafta hepinizin iznini iptal ediyorum" diye sesleniyor

Tepki çeken görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı belirtildi

İşletme sahibinin kaydettiği ses kayıtlarında ise "Müşteri elini sürmüyor, ağzıyla ısırmıyor, tabakta kalıyor. Bunda kötü bir şey yok yıkayacağız koyacağız, niye çöpe atalım yazıktır günahtır. Yere düşen etleri de geri koyun yazıktır günahtır. Et altın değerinde. Eti bulamıyoruz arkadaşlar yere düşüyorsa yıkayın kardeşim"  ifadelerini kullanıyor

"Sadece göstermek için çekmiş"

Görüntülerin çekildiği tantunicide çalışan tantuni ustası, "Biz yıkayıp koymuyoruz geri. Biz zaten 3 tane tabaklara bırakıyoruz. Patronumuz demiş ki aslında 'Fazladan bırakmayın ziyan oluyor' bazı arkadaşlar 6-7 tane bırakıyorlar onun için söylemiştir. Çöpten toplamak yok. Personele göstermek için çekmiş videoyu" diye konuştu. 

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