BIST 2.073
DOLAR 13,52
EURO 15,43
ALTIN 789,66
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, Sivasspor ile berabere kaldı

Trabzonspor, Sivasspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönerek puanını 50'ye yükseltti

Abone ol

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Sivasspor'un golü 20. dakikada Leke James'ten gelirken Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.

ABDULLAH AVCI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 89. dakikada oyun alanına girdiği ve itirazlarının ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla Trabzonspor 50 puanla liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 30 puana yükseldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Survivor Furkan sevgilisi var mı? Furkan Kızılay şimdi ne iş yapıyor, mesleği ne?
Survivor Furkan sevgilisi var mı? Furkan Kızılay şimdi ne iş yapıyor, mesleği ne?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
HDP'li Semra Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı şifre: Koçero gülü
HDP'li Semra Güzel'in 2016'da da terörist Bora ile buluştuğu ortaya çıktı şifre: Koçero gülü
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, son yolculuğa uğurlandı
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, son yolculuğa uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kağıt ithalatını sonlandıracak tesisin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kağıt ithalatını sonlandıracak tesisin açılışını yaptı
Batuhan Karacakaya yaşı kaç sevgilisi var mı Survivor Batuhan anne ve babası kimdir?
Batuhan Karacakaya yaşı kaç sevgilisi var mı Survivor Batuhan anne ve babası kimdir?
Flaş karar duyuruldu! 7 gün boyunca karantinaya alındı
Flaş karar duyuruldu! 7 gün boyunca karantinaya alındı
81 il valiliğine yazı gitti! Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
81 il valiliğine yazı gitti! Bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
Meteoroloji uyardı daha kuvvetli geliyor meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen: 3-4 gün sürecek
Meteoroloji uyardı daha kuvvetli geliyor meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen: 3-4 gün sürecek
Kadıköy'de tantunicide tepki çeken görüntü! İş yeri çalışanı konuştu
Kadıköy'de tantunicide tepki çeken görüntü! İş yeri çalışanı konuştu