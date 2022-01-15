Trabzonspor, Sivasspor ile berabere kaldı
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanından beraberlikle dönerek puanını 50'ye yükselttiAbone ol
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Sivasspor'un golü 20. dakikada Leke James'ten gelirken Trabzonspor'un golünü 24. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti.
ABDULLAH AVCI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Trabzonspor'da Abdullah Avcı, 89. dakikada oyun alanına girdiği ve itirazlarının ardından hakem Mete Kalkavan tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor 50 puanla liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 30 puana yükseldi.
Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek.