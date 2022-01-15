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Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, son yolculuğa uğurlandı

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, son yolculuğa uğurlandı

Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğa uğurlandı.

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Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, geçtiğimiz gün vefat etti. 80 yaşında hayatını kaybeden siyasetçi ve yazar Edibali için Ankara Hacı Bayram Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eşi Filiz Edibali, oğlu Ahmet Edibali ve kızı Rabia katıldı. Törene ailesi, akrabaları ve sevenlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

Edibali’nin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından devlet töreni düzenlenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. Edibali’nin naaşı yarın, Marmara İlahiyat Camisinde öğle namazından sonra Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığına defnedilecek.

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