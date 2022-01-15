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Gazeteci Süleyman Özışık: Meslek hayatıma dönme kararı aldım

Hakkındaki iddialarla ilgili haberlerden sonra mesleğine ara veren gazeteci Süleyman Özışık, soruşturmanın bir türlü sona ermediğini bu nedenle kendisiyle ilgili iddiaları dile getirenlerle hesaplaşmak için mesleğine döndüğünü açıkladı.

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Gazeteci Süleyman Özışık, sekiz ay sonra mesleğine dönme kararı aldı. 

Soruşturma devam ettiği için gazetelerin yasak olduğunu belirten Özışık, sosyal medya platformlarında görüşlerini paylaşacağını açıkladı. 

Özışık, dönme gerekçelerini kendi Youtube kanalında anlattı.

Konuşmadıkça iddiaların ardı arkasının kesilmediğini belirten Özışık, son olarak "Süleyman Özışık'ın daha büyük suçları olmasaydı böyle susup kenara çekilmezdi" iddiasının sosyal medyada dolaştığını söyledi.

"Dosya yetkisizlik kararı verilerek İstanbul'a gönderildi"

Soruşturmanın nihayete ermesini beklediğini ancak bu beklentisinin gerçekleşmediğini belirten Özışık, "Savcılık uzun süre sebebimi bilmediğim halde mahkemeye iddianameyle sevketmedi. Sonra geçtiğimiz gün avukatlarımdan öğrendim. Görevsizlik yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul'a sevketmiş. Biliyorum ki İstanbul'da suç duyurusunda bulunan kişi Ankara'da bu dosyayı niye bize gönderdiniz diyerek Ankara'ya gönderecek. Anlayacağınız o ona gönderecek o ona gönderecek. soruşturma süreci uzayacak" dedi.

"Mahkemeye çıkıp kendimi aklamak istiyorum"

Özışık, "Takipsizliklik kararı değil mahkemeye çıkıp kendimi aklamak istiyorum, masum olduğumu belgelemek istiyorum" diye konuştu.

"Görünen o ki bu soruşturma anlamlandıramadığım şekilde uzamaya devam edecek"

"Gazeteciliği bırakmadım gazeteciliği bıraktığımı da bir yerde ilan etmedim. Ben ilkesel bir duruş gösterdim dedim ki aklanıncaya kadar bana müsaade edin aklanıp öyle geleyim ve gönül rızamla gazeteciliğe ara verdim" diyen Özışık, "Görünen o ki bu soruşturma anlamlandıramadığım şekilde uzamaya devam edecek. Birileri top dolaştıracak" ifadelerini kullandı.

Dönme gerekçelerini açıkladı

29 yılı elinin tersiyle itemeyeceğini söyleyen Özışık, "Bu soruşturmanın nereye uzayacağını bilmeden meslek hayatına yeniden dönme kararı aldım" diyerek dönme gerekçelerini paylaştı:

1 İnandığım bir lider ve inandığım dava var. Partiyi bunun dışında tutun.

2 Hakkımda akla ziyan iddiaları dile getiren kötülerle yüzleşmek, hesaplaşmak için dönüyorum.

3 Beni seven bana güvenen 'sen bizim başımız yere değdirmezsin" diyen davanın sessiz çoğunluğu için dönüyorum.

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