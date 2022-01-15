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CHP PM'den kurultay kararı! 1 yıl daha ertelendi

CHP PM'den kurultay kararı! 1 yıl daha ertelendi

Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde, temmuzda yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, olası erken seçim nedeniyle 1 yıl ertelendi.

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CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı.

Genel Başkanın sunuşu ile başlayan Parti Meclisi'nde, son ekonomik gelişmelerin yanı sıra mevcut siyasi gelişmeler ışığında siyasi tutum değerlendirmeleri, eğitim politikaları sunumu ve Parti Okulu'nun 2021 raporu görüşüldü.

PM'de, tüzük hükümleri uyarınca hazırlanmış "Gençlik Kolları Yönetmeliği" değişiklik talebinin yanı sıra bazı af talepleri de ele alındı.

En önemli gündem maddesi ise, olağan kurultayın ertelenmesi önerisi oldu.

Toplantıda yapılan değerlendirme sonucu temmuz ayında yapılması planlanan 38'inci Olağan Kurultay, 1 yıl ertelendi.

KARARIN SEBEBİ, SALGIN ŞARTLARI VE OLASI ERKEN SEÇİM
Kurultayın 2023 yılının temmuz emmuz ayında yapılması kararlaştırıldı. Kararın, salgın şartları ve olası erken seçim nedeniyle alındığı öğrenildi.

CHP, 37'nci Olağan Kurultayı'nı 25-26 Temmuz 2020'de Ankara'da gerçekleştirmişti.

CHP
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