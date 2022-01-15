Karagümrük, Rizespor'u 10 kişiyle mağlup etmeyi başardı

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 21. haftasında Volkan Demirel'in takımı Fatih Karagümrük ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karagümrük, 2-0'lık skorla kazandı. Golleri 31. dakikada Aleksandar Pesic ile 75'te Salih Dursun kaydetti.

29 yaşındaki Sırp oyuncu Aleksandar Pesic, bu sezon ligde toplam 12 gole ulaştı. Salih Dursun ise Süper Lig'de 7 yıl sonra ağları sarstı.

Karagümrük'te sarı kart cezalısı durumuna düşen Lucas Biglia ile mücadelede 77. dakikada kırmızı kart gören Zukanovic gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında forma giyemeyecek.

Bir sonraki haftada Çaykur Rizespor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 30 yaparken, Çaykur Rizespor 18 puanda kaldı.

VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Balkovec, Adnan Uğur, Biglia, Karamoh (Dk. 75 Salibur), Emre Mor (Dk. 60 Bistrovic), Borini (Dk. 84 Alparslan Erdem), Pesic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Emir Han Topçu (Dk. 66 Deniz Hümmet), Cemali Sertel (Dk. 66 Yusuf Sarı), Sabo (Dk. 90+2 Phiri), Djokovic (Dk. 86 Dabo), Boldrin, Alper Potuk, Boyd (Dk. 66 Mendes), Pohjanpalo

Goller: Dk. 31 Pesic, Dk. 75 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 77 Zukonavic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 26 Biglia, Dk. 72 Zukanovic, Dk. 86 Salibur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Holmen, Dk. 86 Sabo (Çaykur Rizespor)