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Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi

Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 72. dakikada frikikten Jose Sosa attı. Antalyaspor, 81. dakikada Doğukan Sinik ile eşitliği sağladı.

Fenerbahçe 4 maçtır kazanamıyor
Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 33 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puana çıktı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

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