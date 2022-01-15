Manisa'da Jandarma Uzman Onbaşı yangında hayatını kaybetti

Apartmanın son katında çıkan yangında 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Osman Baytan, yaşamını yitirdi.Abone ol
Manisa'nın Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Yabayak Caddesi'ndeki apartmanın son katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
jandarma uzman onbaşı yaşamını yitirdi
Yapılan incelemede, evde yalnız yaşayan Kula İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Osman Baytan'ın cenazesi bulundu.
Savcılık ve olay yeri incele ekibinin çalışmasının ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Baytan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.