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EU Observer: Tek yol Türkiye ile iş birliği

EU Observer: Tek yol Türkiye ile iş birliği

Brüksel merkezli EU Observer gazetesindeki, "Türkiye ve Avrupa Birliği arasında jeopolitik iş birliği zamanı" başlıklı yazıda; Avrupa Birliği ile NATO'nun bölge güvenliği için Türkiye'ye ihtiyacı olduğu vurgulandı.

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Avrupa Birliği (AB) siyasetine odaklı yayınlar yapan Brüksel merkezli EU Observer gazetesinde "Avrupa Birliği'nin Türkiye ile daha stratejik bir iş birliğine ihtiyacı var." analizine yer verildi.

Koert Debeuf imzalı analizde, Türkiye'nin jeostratejik önemine vurgu yapıldı.

Türkiye ile AB  arasındaki stratejik ilişkinin son yıllarda zarar gördüğü belirtilirken, "Türkiye ne kadar AB ve NATO'ya ihtiyaç duyuyorsa AB ve NATO'nun da o kadar Türkiye'ye ihtiyacı var." yorumuna yer verildi.

"Tek yol Türkiye ile iş birliği"

Analizde, Türkiye'nin Suriye, Batı Balkanlar, Karadeniz ve Afganistan'da kilit rolüne dikkat çekildi. Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik yardımları, askeri operasyonları ve Astana süreci anlatıldı.

AB ve ABD'nin Suriye barış sürecinin resmen parçası olmadıkları gerçeği dile getirilirken, "Mülteci akınını ve katliamları durdurmak için tek çare Brüksel'in Ankara ile iş birliği yapması" denildi.

"Sorunlar bir kenara konulmalı"

Analizde; AB'nin Batı Balkanlarda güvenilirliğini yitirdiğine işaret edilirken, Türkiye'nin tarihi mirası nedeniyle bölgeyi yakından tanıdığına vurgu yapıldı ve "Bosna Hersek'te ve Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon yükselirken, Avrupa Birliği bölgede çözüm için Türkiye'nin deneyimine ihtiyaç duyabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Fransa'nın Libya ve Ermenistan nedeniyle Türkiye ile sorunları bir kenara koyması gerektiğinin de altı çizilen yazı, "Türkiye ve Avrupa Birliği geçmişi bir kenara bırakmalı ve acilen üst düzeyde stratejik iş birliğine gitmeli" cümlesi ile sonlandırıldı. 

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