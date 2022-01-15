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Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku! Kırmızı kart gördü

Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku! Kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 21. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin son dakikalarında kırmızı kart gören bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, çarşamba günü oynanacak Giresunspor maçında cezalı duruma düştü

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı şoku yaşanıyor. Sivaspor'la 1-1 berabere kalan bordo-mavililerde maçın sonunda teknik direktör Abdullah Avcı kırmızı kart gördü.

GİRESUNSPOR MAÇINDA YOK

Hakem Mete Kalkavan'ın kırmızı kart gösterdiği Abdullah Avcı cezalı duruma düştü. Deneyimli hoca, 19 Ocak Çarşamba günü oynanacak Giresunspor maçında takımının başında yerini alamayacak.

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