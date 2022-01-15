İsmail Kartal'dan Joachim Löw sorusuna cevap

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın arından Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ahmet Çalık'ı Konyaspor'a ben transfer etmiştim. Çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Altyapıdan gelen çocuklara çok sahip çıkıyordu. Onlara krampon alıyordu, harçlık veriyordu. Gerçekten çok iyi bir insandı."

"Maça iyi başladık"

"Maça iyi başladık, sonrasında Antalyaspor ortak oldu. İkinci yarıya çok fazla iyi başlayamadık. Hamlelerle takım biraz daha toparlanmaya başladı. Gol geldi. Golden sonra mecburi değişiklikler yaptık. Hasta ve sakat oyuncularımız vardı, mecburen kadroya aldık."

"Berke'nin belinde bir problem var"

"3 puanı alıp, evimize gitmek istiyorduk. Golden sonra hemen bir gol yedik. Berke'nin belinde bir problem var, durumu belli değil."

"Üretkenliği sağlayamadık"

"Güzel olan bir taraf vardı, taktik disiplin olarak oyundan hiç açılmadık. Bu da benim açımdan sevindirici bir durum ama tam istediklerimizi sahada yapamadık. Çünkü üretkenliği sağlayamadık."

"Biz Fenerbahçe'yiz"

"Biz Fenerbahçe'yiz. Aramıza katılacak arkadaşlarımız var. Zamanla yarışıyoruz şu anda. Zamanımız yok. 3 günde bir maç oynuyoruz. En hızlı şekilde aramıza dönmelerini ve birlikte daha güçlü şekilde mücadele etmek isteyeceğiz."

"Taktik disiplini geliştireceğiz"

"Taktik disiplini geliştireceğiz. Takım da oyun da gelişecek. Bunun da aramıza katılacak oyuncularımızla birlikte olacağına ben yürekten inanıyorum."

"Löw falan bugünün konusu değil"

"Fenerbahçe'ye hep boş kağıda imza attım. Başkanla konuştuğumda sezon sonu, bilmem kaç yıl... Fenerbahçe için göreve davet edilirsem gelirim. Löw falan bugünün konusu değil. O konular başkanımızın sorumluluğunda. Benim bir şey söylemem doğru olmaz."