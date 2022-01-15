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'Hekimoğlu İsmail' lakaplı yazar Ömer Okçu vefat etti

'Hekimoğlu İsmail' lakaplı yazar Ömer Okçu vefat etti

Asıl adı Ömer Okçu olan ve "Minyeli Abdullah" romanıyla tanınan gazeteci ve yazar Hekimoğlu İsmail, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Timaş Yayın Grubu'nun kurucusu Ömer Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim." ifadeleriyle duyurdu.

Bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Hekimoğlu İsmail'in ardından birçok kişi sosyal medya hesabından üzüntülerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

Hekimoğlu İsmail - Ömer Okçu kimdir
Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başlayıp 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Okçu, daha sonra 1975'te Sur dergisini çıkardı.

Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasında yer alan Okçu, 1988'de başladığı Zaman Gazetesi'ndeki köşe yazarlığını uzun yıllar sürdürdü. Ömer Okçu'nun kaleme aldığı "Minyeli Abdullah" romanı, ilk defa 1965'te Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlandı.

Harran Üniversitesi Fahri Edebiyat Doktorası unvanına 1994'te layık görülen Okçu, yurt içi ve dışında yüzlerce konferans verdi.

Minyeli Abdulah'ın konusu
Minyeli Abdullah, Hekimoğlu İsmail'in 1967'de yayınladığı kitap. Türk edebiyatının en çok baskı yapan romanı oldu.

Yayınlandığı tarihten bu yana 80 baskısı yapılan kitap, Mısır'ın Minye şehrinde büyüyen, dönemin istibdadına karşı dini bir duruş sergileyen Abdullah'ın başından geçenleri konu ediniyor.

Kitap yasaklandı, yazarı tutuklandı
Hekimoğlu İsmail, dönemin şartları ve maddi yetersizliklerden dolayı romanı, çöplerden topladığı kâğıtlara yazdı. Roman bir dönem yasaklandı ve yazarı tutuklandı. Ancak 1 yıl sonra beraat etti.

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