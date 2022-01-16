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Joachim Löw'ün cevabı kızdırdı: Aman aman, hemen vazgeçin

Joachim Löw'ün cevabı kızdırdı: Aman aman, hemen vazgeçin

Rıdvan Dilmen, teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına çıkan Başkan Ali Koç'a seslendi. Joachim Löw'ün "Yazın gelmek" istiyorum cevabı Dilmen'i çok kızdırdı. Ali Koç'a seslenen duayen yorumcu, "Aman aman, hemen vazgeçin" dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına çıktı. Başkan Koç, son olarak Londra'da bir restoranda görüldü. Rıdvan Dilmen, Joachim Löw'ün naza çekmesine hayli sinirlendi. Başkan Ali Koç'a, "Löw şimdi gelmiyorsa hemen vazgeçin" mesajı yolladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Kabul edelim, başarısızlık var"
"4 senenin sonunda kabul edelim başarısızlık var. Gelmiş geçmiş en önemli başkanlardan Aziz Yıldırım yaşasa bu dönemi neler olurdu. Ali Koç ismi, Fenerbahçe ismi. Löw'e, Jesus'a mı kaldı? Geliyorsa hemen havalimanında karşılayayım. Yok yazın geleyim, falan, aman aman gelmesin, istemez. Hemen vazgeçin."

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