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Kemal Kılıçdaroğlu peygamber soyundan mı geliyor? Ahmet Hakan'dan olay cevap

Kemal Kılıçdaroğlu peygamber soyundan mı geliyor? Ahmet Hakan'dan olay cevap

CHP Milletvekili Yıldırım Kaya, "Genel başkanımızın peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" dedi. Ahmet Hakan'dan olay cevap geldi: "Hz. Âdem dolayısıyla yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, peygamber soyundan geliyor."

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Genel başkanımızın bir huyu var, ben yaptım diye anlatmaz. Umreye gittiğini, peygamber soyundan geldiğini de kimse bilmez" diyen CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya öyle bir cevap verdi ki muhafazakarları ürtme kampanyası ifşa oldu.

CHP'li Kaya'nın, "Bizim Genel Başkanımız Peygamber soyundan gelir. Ama kimseye anlatmaz. Bununla çıkmaz kamuoyunun karşısına. Oğuzhan Asiltürk, uçak yolculuğunda bana demişti ki: Genel Başkanınızın kıymetini bilin; o, umrede şırıl şırıl ağlamış bir adamdır" sözlerini hatırlatan Hakan şöyle devam etti:

Dindar seçmeni hunharca ütmeye çalışıyor

- Bu iki şeyi söyleyerek ne yapmaya çalışıyor Yıldırım Kaya? Tabii ki muhafazakâr ve dindar seçmeni hunharca ütmeye çalışıyor. Dindar ve muhafazakâr seçmenin...

- 'Umrede şırıl şırıl ağlayan ve Peygamber soyundan gelen bir Kılıçdaroğlu dururken, biz ne diye Tayyip Erdoğan’a oy veriyoruz ki?' diyeceğini, diyebileceğini düşünüyor. Hem de gayet ciddi biçimde.

Ama unuttuğu iki şey var:

- Bir: Umrede şırıl şırıl ağlamak, tamamen bireysel bir tutumdur ve toplumsal hiçbir karşılığı yoktur.

- İki: Hz. Âdem dolayısıyla aslında yeryüzünde yaşayan bütün insanlar, peygamber soyundan gelmektedir." 

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