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Borçlarından dolayı 1,4 milyon kişi bankaların takibinde

Borçlarından dolayı 1,4 milyon kişi bankaların takibinde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bankalara tüketici kredisi ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısı son bir yılda 800 bin kişi artarak 34 milyon 700 bine yükseldi. 

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TBB tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılı Ocak-Kasım döneminde 611 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 182 bin kişi oldu

Böylece bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 485 bin kişi oldu. 2021 yılının Ocak-Kasım dönemindeki bu artışla birlikte Kasım 2021 itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş ve borcu devam etmekte olanların sayısı 4 milyon 18 bin 796 kişiye ulaştı.

Risk Merkezi verilerine göre, Kasım 2021 itibarıyla bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış ile 25.8 milyar TL oldu. Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artış ile 7.1 milyar TL oldu.

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