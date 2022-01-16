CHP'yi sarsan ölüm! CHP Bayburt İl Başkanı Necip Erel hayatını kaybetti

Ali Babacan'dan vatandaşa cevap: Hükümet ekonominin kontrolünü kaçırdı

'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...

'Kumpaslar elinizde patlayacak' diyen Muharrem İnce CHP'ye demediğini bırakmadı: Böyle kafa olur mu?

Siyasete bir ittifak daha geliyor: Demokrasi ya da Halk ittifakı