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Osman Nuri Kabaktepe: Öyle bir kazanacağız ki...

Osman Nuri Kabaktepe: Öyle bir kazanacağız ki...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe 2023 seçimlerini işaret ederek "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız." dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

2023 seçimlerine yönelik çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Kabaktepe, "2023'te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız." dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün de devam ediyor. Kızılcahamam’da gerçekleştirilen programa; AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Algı operasyonları başarıya olan inancımızı sarsamayacak

Her seçimde olduğu gibi önümüzdeki seçimlerde kadın kolları teşkilatının çalışmasının çok önemli olduğuna değinen Kabaktepe, “Önce 2023 seçimlerini yaşayacağız. Ardından hızla 2024 seçimleri için çalışacağız. 2023’te inanıyoruz ve biliyoruz ki biz kazanacağız. Hem de öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. Birinci olarak bu azmimizi, kararlılığımızı, inancımızı, duruşumuzu hiçbir şeyin etkilemesine, bozmasına, zayıflatmasına fırsat vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir manipülasyon oluştururlarsa oluştursunlar, nasıl bir algı yaparlarsa yapsınlar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında sıra dağlar gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir manipülasyona aldanmadan başarıya odaklanacağız.” dedi.

Yekvücut olarak çalışacağız

Birlik ruhuyla, zafer inancıyla çalışmanın ehemmiyetine dikkat çeken Kabaktepe, “İnsandır. İnsanın olduğu yerde eksiklik olur, insanın olduğu yerde hata olur. Ancak AK Parti teşkilatımızın kadroları, AK Parti Kadın Kolları teşkilatımızın kadroları, hiçbir eksikliği, hiçbir hatayı kendi çalışmasını engelleyecek, çalışma azmini kıracak bir bahaneye dönüştürmeden başarıya odaklanan kadrolardır. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha adil, hakkı ve hakkaniyeti esas alan daha bir Türkiye’yi ve dünyayı inşa edecek. İşte bu istikamette hedefe yürürken hiçbir hata hiçbir eksiklik moralimizi bozmayacak, yürüyüşümüzü etkilemeyecek, duruşumuzu sarsmayacak. Hep beraber, hep birlikte, yekvücut olarak çalışacağız ve başaracağız.” ifadelerini kullandı.

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