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Uğur Şahin'den yeni hamle Biontech varyantlar için harekete geçti: Ücretsiz olacak

Uğur Şahin'den yeni hamle Biontech varyantlar için harekete geçti: Ücretsiz olacak

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech koronavirüs varyantları için yeni bir ortaklık yapacak. Yeni kurulan sistem ücretsiz olacak ve salgınla mücadelede yeni bir adım sağlayacak.

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Koronavirüs salgınına karşı 1 yıldan kısa bir süre içerisinde mRNA bazlı bir aşı geliştirerek milyonlarca insanın yaşamını kurtaran Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'ten yeni bir hamle geldi. Şirket yapay zeka üzerine çalışan InstaDeep ile ortaklığını duyurdu.

Türk asıllı bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in Almanya’da kurduğu ve hem kendi kasalarını doldurmaya yardımcı olan hem Almanya ekonomisini ayaklandıran hem de milyonlarca insanın yaşamını kurtaran BioNTech dikkat çekici bir ortaklığa başlıyor…

Almanya’nın Mainz kentinden yönetilen BioNTech, Afrika’da kurulan ve yapay zeka üzerine çalışmalarını sürdüren InstaDeep isimli bir start-up ile ortaklıklarını duyurdu ve proje ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Financial Times’ta yer alan haberde, BioNTech ile InstaDeep’in birlikte çalışarak corona virüsünün yüksek tehlike yaratan varyantlarını önceden bulabilecek ve yetkilileri uyarabilecek bir erken uyarı sistemi geliştirmeyi planladığı duyuruldu. Bu atılım sayesinde hem hükümetlere hem de aşı üreticilerine, hastalıkla mücadelede büyük bir kazanım sağlanması beklendi.

Şahin: Süre kazandırır

Sistemin potansiyel riskli virüsleri aylar öncesinden bulduğuna dair bir araştırmanın da yapıldığı kaydedildi. Henüz bu araştırmanın hakemli bir dergide yayınlanmadığı hatırlatılırken, BioNTech ve InstaDeep’in DünyaSağlık Örgütü’nün endişe yaratan varyantlar olarak belirlediği varyantları ortalama 2 ay önceden tespit ettiği belirtildi.

Ücretsiz olacak

Şirketler tarafından yapılan açıklamada elde edilen verilerin neredeyse gerçek zamanlı olduğu belirtilirken BioNTech CEO’su Uğur Şahin, bu sistemin ücretsiz olacağını söyledi. Financial Times’ın haberinde Şahin’in, “Potansiyel olarak yüksek risk yaratan varyantları erken bulmak ve araştırmacıları, aşı üreticilerini, sağlık yetkililerini ve karar mercilerini uyarmak yeni varyantlara karşı yanıt vermek için süre kazandırır” sözlerine de yer verildi.

Omicron ekim ayında tespit edildi

Yapılan incelemeler sonucunda Omicron varyantının, Ekim ayının başı ile Kasım ayının sonunda bu yapay zeka sistemi sayesinde tespit edildiği belirtilirken bunun da Dünya Sağlık Örgütü’nün Omicron varyantı ile ilgili “uyarı” mesajı yayınlamasından 3 gün önce olduğu belirtildi.

InstaDeep’in kurucularından olan ve aynı zamanda şirketi yöneten Karim Beguir ise, “Her hafta 10.000’den fazla varyant dizilimi keşfediliyor ve bilim insanları ve uzmanlar bu kadar çok ve karmaşık veriyle başa çıkamaz. İlk kez yüksek risk yaratan varyantlar tespit edilip aylarca zaman kazandırıyor” dedi.

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