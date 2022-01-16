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Aidat zamları kirayla yarışıyor! Vatandaşlar ne yapabilir?

Aidat zamları kirayla yarışıyor! Vatandaşlar ne yapabilir?

Hükümetin ekonomide attığı adımlar sonucu Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi, vatandaşlara her alanda zam olarak yansıdı. 

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Büyükşehirlerde yaşayanlar için önemli bir gider kalemi de 'aidat' oldu. Apartman tipi yapılarda sadece temizlik ve ortak elektrik gideri ile süreci yönetmek mümkünken sitede oturanların faturası arttıkça artıyor.

Peki vatandaşlar ne yapabilir?

Hürriyet gazetesinden Gaye Kobal, itiraz yollarını uzmanlara sordu. 

- Site sakinleri yüzde 70’i aşan ve neredeyse kiralarla eşitlenen aidatlara itiraz nasıl bir yol izleyebilir?

Erencan Çemrek: Site aidatlarının belirleme yetkisi kat malikleri kuruluna ait. Site aidatı kira bedelinden fazla belirlenmişse bu durumda kiracı tarafından ilgili kararın iptali için mahkemeye başvurulabilir. Yine site aidatının hakkaniyet kurallarına aykırı şekilde fahiş olarak belirlenmesi durumunda da kiracılar tarafından mahkemeye başvurularak ilgili kararların iptali sağlanabilir. Bu konuda vatandaşlar sitelerinin yaptıkları harcamaları ve aidat gelirlerini karşılaştırarak aidatlara yapılan zammın hakkaniyete uygun olup olmadığını değerlendirebilirler. Site yönetimi tarafından kiracılara bu kayıtlar gösterilmek zorundadır. 

Ali Güvenç Kiraz: Vatandaşlar için doğru olan öncelikle genel kurula katılmaları ve artışı kabul etmemeleri. Diyelim ki katılmadılar ve bu karar alındı, o halde de kat maliki sayısının üçte birinin imzası ile yeniden olağanüstü genel kurul toplanmasını isteyerek yeni genel kurulda bu oranın düşürülmesini sağlayabilirler.

- Bazı sitelerde en küçük daire de en büyük daire de aynı aidatı ödüyor. Zaman zaman bu da sorunlara sebep oluyor. Peki bu durumda ne yapılmalı?

Erencan Çemrek: Site aidatları genellikle dairenin metrekare büyüklüğüne göre belirlenmektedir. Bununla birlikte bir sitede en büyük ve en küçük daire için aynı aidat belirleniyorsa bu durumda eşitlik ilkesine aykırılık sebebiyle mahkemeye başvurulabilir. Eğer kural yönetim planında getirilmişse bu durumda da 5’te 4 çoğunlukla yönetim planı değiştirilerek hukuka aykırı hal düzeltilebilir. 

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