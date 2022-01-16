Siyasete bir ittifak daha geliyor: Demokrasi ya da Halk ittifakı

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dışında sol partilerin yeni bir ittifak arayışında olduğu konuşuluyor.

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Seçimler muhalefetin talebine rağmen erken bir tarihte yapılmayacak olsa da Türkiye bir buçuk yıl sonra sandık başına gidecek. Şu an için seçmenin karşısında iki ittifak var. Biri iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı diğeri ise şu an için Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı. Gelecek Partisi ve Deva Partisi de bu ittifakla görüşmelerini sürdürüyor.

Türkiye İşçi Partisi: ‘‘Sol ve sosyalist partiler tarafından Halk İttifakı kurulmalı’’

Şimdi bu iki ittifakın karşısındaki üçüncü ittifakın da şekillenmeye başladığı görülüyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile milletvekilleri Barış Atay, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil tüm sol ve sosyalist partilere üçüncü ittifak çağrısında bulundu.

Erkan Baş’ın bu çağrısı başta Emek Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Türkiye Komünist Hareketi ve Halkevleri olmak üzere tüm sol, sosyalist yapıları kapsıyordu. Baş, HDP ile birlikte hareket edilmesi halinde 1 milyon 800 bin oyla 20 sosyalist ve sol milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidebileceğini savundu.

Emek Partisi: ‘‘Türkiye’nin çıkış yolu Halk İttifakı’’

Türkiye İşçi Partisi liderinin bu çağrısına sol ve sosyalist partilerden ilk net yanıt Emek Partisi’nden geldi.

Bugün Kadıköy’de partisinin yol haritası ile Bağımsız, Demokratik Bir Ülke ve İnsanca Yaşam Bildirgesi’ni açıklayan Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, aylardır gezdiği tüm illerde halkın üçüncü ittifakın kurulmak için yoğun talepte bulunduğunun altını çizdi.

Emek Partisi, önerdiği Halk İttifakı için en birleştirici bulduğu sloganı da şimdiden de oluşturmuş, ‘‘birlikte kazanacağız halk kazanacak’’.

HDP Eş Başkanı: ‘‘Hiçbir partiyi dışarıda bırakan bir yaklaşıma veya ön yargıya sahip değiliz, altı parti ve iki oluşum ile görüşüyoruz’’

Geçtiğimiz hafta diken.com.tr’den Altan Sancar’a konuşan HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ise üzerinde çalıştıkları ittifaka Demokrasi İttifakı adını verdiklerini ve sol sosyalist partilerle yapılan görüşmeleri sürdürdüklerini teyit etti.

Sancar, ‘‘Bizim bir ittifak arayışımız var. En geniş adıyla bu ittifakı ‘Demokrasi İttifakı’ şeklinde adlandırıyoruz. Demokrasi İttifakı hedefimizi çok geniş kesimleri kapsayacak şekilde tanımlıyoruz. Bu ittifak, sadece belli bir çevreyle sınırlı olmayacaktır. Demokrasi ittifakında biz elbette sol sosyalist güçlerle birlikte yürümek istiyoruz. Ama bu ittifakı iki ayak üzerine kurmanın doğru olacağını söylüyoruz. Bu ittifakın temel sütunu mücadele ortaklığı olmalı. Yani seçim ittifakına boğulmuş ve mahpus edilmiş bir tartışmanın, bugünkü ağır sorunlara çözüm üretemeyeceği kanısındayız. Şu an altı parti ve iki oluşum var. Bunlar; Emek Partisi (EMEP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’dur (SMF). Bu güçlerle sistemli görüşmeler yürütüyoruz. Hiçbir partiyi dışarıda bırakan bir yaklaşıma veya ön yargıya sahip değiliz’’ dedi.