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'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...

'Bu salona baksınlar görsünler' diyen Pervin Buldan'dan seçim mesajı: Bir ay bile olsa...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Bir ay bile olsa HDP seçime hazırdır. Bu ülkeyi yönetmeye hazırdır. Bugün bir ülkenin ekonomik krizinden bahsederken, elbetteki bir Kürt sorunundan, çözülmeyen bir krizden, çözülmeyen bir sorundan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor” dedi.

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HDP Batman 4. Olağan Kongresi bir düğün salonunda partililerin ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Kongereye katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yaptığı konuşmada, “Bizler için mecalleri kalmamış diyenler gelsinler bu salona baksınlar, mecalimiz kalmış mı kalmamış mı görsünler" dedi. 

Her türlü saldırı karşısında dimdik ayakta olmayı bildikdiklerini söyleyen Buldan, "Halkımızla ile birlikte dimdik ayakta olmasını, mücadele etmesini bildik. Direnmesini bildik ve buna devam edeceğiz. Çünkü bizi ayakta tutan sizlerin iradesidir, bizi ayakta tutan halkımızın gücüdür, bizim size verdiğimiz sözdür, Selahattin’e verdiğimiz sözdür, Figen’e verdiğimiz sözdür, Gültan Kışanak, İdris Baluken, Aysel Tuğluk, Sebahat Tuncel’e verdiğimiz sözdür. Bu söz, bu mücadele asla yere düşmeyecek" dedi.



"Bir ay bile olsa HDP seçime hazırdır"
Buldan, HDP'nin seçime hazır olduğunu belirterek, “Bir ay bile olsa HDP seçime hazırdır. Bu ülkeyi yönetmeye hazırdır. Batman halkına soruyoruz, hazır mısınız ? O zaman yürümeye devam edeceğiz. Güçlenmeye devam edeceğiz. Örgütlenmeye devam edeceğiz. Bugün bir ülkenin ekonomik krizinden bahsederken, elbetteki bir Kürt sorunundan çözülmeyen bir krizden, çözülmeyen bir sorundan mutlaka bahsetmemiz gerekiyor.  Bir halkın dilini, kültürünü, kimliğini inkar ederseniz, bir partinin milletvekillerini her gün siyasetçileri cezaevine atarsanız bu sorunu çözdük diyemezseniz" diye konuştu.

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