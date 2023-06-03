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Selahattin Demirtaş'ın siyasetten çekilme kararı ile ilgili şok iddia

Eski HDP'li ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında Selahattin Demirtaş'ın siyasetten çekilme kararı ile ilgili oldukça dikkat çeken ifadeler kullanırken bomba etkisi yaratacak bir iddiayı gündeme getirdi.

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28 Mayıs 2023 seçimleri sonuçlandıktan sonra HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, siyasetten çekilme kararı aldı. Demirtaş'ın kararı HDP'de şok etkisi yaratırken, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayına katılan Ayhan Bilgen inanılmaz bir iddia ortaya attı. Ayhan Bilgen, HDP'nin Demirtaş'ın elinde oyuncak haline getirildiğini ileri sürdü. 

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