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Engelli depremzede bu sözlere kandı! Hayatı karardı

Engelli depremzede bu sözlere kandı! Hayatı karardı

Kahramanmaraş'ta zihinsel engelli bir depremzedenin, internette tanışarak telefonla konuştuğu bir kadın üzerinden evlendirme vaadiyle bilgileri alındı, bankadan kredi çekilmek suretiyle 82 bin 500 TL'si dolandırıldı. Dolandırılan engelli gencin, bankaya bu parayı faiziyle 170 bin TL olarak ödeyeceği öğrenildi.

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İddiaya göre, Kahramanmaraş’ta yaşayan yüzde 72 zihinsel engelli 27 yaşındaki Ökkeş Göl, internette tanıştığı bir kadın ile telefonla görüştü.

Kadının kendisine para yatırması isteğini kabul eden Göl, ulaşım için önce bin TL gönderdi. Kimlik ve banka bilgilerini de gönderen Göl, hesabından 82 bin 500 TL kredi çekilerek dolandırıldı.


Ökkeş Göl, "İnternette bir kadın ile tanıştım bana Kahramanmaraş'a geleceğini söyledi, yol parası istedi ben de bankaya gidip bin lira para çekip kendisinin ibanına yolladım. Sonra benden hesap bilgilerimi istediler ben de verdim. Sonra benim hesabımın üzerinden kredi çekmişler mağdurum. Ben bu kişilerin yakalanmasını istiyorum. Parayı ödeme gücüm yok maddi durumum yok. Babam çadırda kalıyor ben konteynerde kalıyorum. Evimiz barkımız yok. Zihinsel engelliye banka nasıl kredi veriyor diyenler de var. Benim derdim mutlu yuva kurmaktı ve hayalim evlenmekti o da olmadı" dedi.

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