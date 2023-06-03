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20'ye yakın cami yıkılmıştı! Etiyopya İslam Konseyi, Müslümanları sükunete çağırdı

20'ye yakın cami yıkılmıştı! Etiyopya İslam Konseyi, Müslümanları sükunete çağırdı

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi, Oromiya eyaletinde yeni kurulan şehirde 20'ye yakın caminin yıkılması sonrası Müslümanlara sükunet çağrısı yaptı.

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Konseyden yapılan açıklamada, bölgedeki evlerle camilerin de yıkılmasına tepki gösteren ve protesto düzenleyen Müslümanlardan, hükümetle yapılan istişarelerin neticesini beklemeleri istendi.

Açıklamada, yerel ve federal temsilcilerle sorunun çözümü için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Geçen hafta olduğu gibi dün de başkent Addis Ababa'daki Enver Camisi'nde gösteri yapan protestoculara polis müdahale etti.

Ulusal medyada, gösteriler sırasında polis şiddetinden ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Addis Ababa şehrinin büyütülmesi planlarının askıya alınmasının ardından Etiyopya hükümeti, mart ayında Shegger adında yeni bir şehir kurarak hem kaçak hem de yasal yapıları kamulaştırarak yıkmaya başlamıştı.

Yaklaşık 20 caminin yıkılmasına gösterilen tepkiler sonrası açıklama yapan Oromiya eyaleti hükümeti, yıkımların sadece kaçak yapıları hedef aldığını belirterek sürecin anayasaya uygun ve meşru olduğunu savunmuştu.

Etiyopya'nın 2007'de yaptığı nüfus sayımına göre, ülkenin yaklaşık yüzde 35'ini Müslümanlar oluşturuyor.

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