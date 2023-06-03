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İzmir'de PKK'ya operasyon: 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!

İzmir'de PKK'ya operasyon: 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi!

İZMİR'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin, büyük çaplı terör saldırılarında kullanmak üzere Menemen ilçesinde bir adreste bomba imal ettiği bilgisine ulaştı.

Öze Harekat polisleri, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda iki araç ve bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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