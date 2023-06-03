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Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 3 Haziran 2023 Benzin, motorin, LGP güncel litre fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! 3 Haziran 2023 Benzin, motorin, LGP güncel litre fiyatı ne kadar?

Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma ile akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişkenlik gösteriyor. Güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...Öte yandan otogaza (LPG) indirim bekleniyor.

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Dün 75,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 74,28 dolar seviyesinde tamamladı.  Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 75,05 dolar oldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, otogaza (LPG) bugünden itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Öte yandan benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da otogaz litre fiyatı 10.74 liradan satılıyor. 

İSTANBUL

Motorin litresi 19.42

Benzinin litresi 21.26

ANKARA

Motorin litresi 19.76

Benzinin litresi 21.61

İZMİR

Motorin litresi 19.86

Benzinin litresi 21.62

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