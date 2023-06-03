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Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ali Koç'a sürpriz davet! "Cevap bekliyoruz, şu ana kadar bana ulaşmadı"

Dursun Özbek'ten derbi öncesi Ali Koç'a sürpriz davet! "Cevap bekliyoruz, şu ana kadar bana ulaşmadı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, pazar günü oynanacak derbi öncesindeki yemeğe davet ettiğini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray'da bugünkü antrenman öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın en keyifli günlerini yaşadıklarını belirten Özbek, "Cumhuriyet’in 100. yılında şampiyon olmak her takıma nasip olmaz. Galatasaray zaten bunu hak etmişti. Bütün Galatasaraylılara, Türkiye’ye, Galatasaray’ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Oyuncularıma, teknik kadroma büyük teşekkür gönderiyorum. Özellikle büyük bir teşekkür taraftarımıza ve camiamıza. Onların desteğiyle kendimizi daha kuvvetli hissediyoruz. Bu destekleri devam ettikçe Galatasaray’ın bileğini kimse bükemez. Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada taraftarlarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız" diye konuştu.

"Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık"

Gelecek sezonki planların sorulması üzerine Başkan Özbek, "Şu anda önümüzdeki sene için Erden ile beraber çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde önümüzdeki senenin hazırlıklarını yapacağız. Galatasaray taraftarı bu seneki gibi önümüzdeki seneye de mutlu ve huzurlu maçlara gelecekler. Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz. 50 bin kişi dar geliyor. Buradan taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Onların desteği bizi her zaman rakiplerimize karşı çok kuvvetli tutuyor" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u maç öncesi yemeğe davet ettiğini ifade eden Dursun Özbek, "Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Türk futbolunda çekişmenin değil de, dostluk içinde hareket etmenin faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i de yemeğe davet ettim. Cevap bekliyoruz. Şu ana kadar bana ulaşmadı" açıklamasında bulundu.

Kupa töreni için çok güzel bir organizasyon hazırladıklarını belirten Özbek, "Maçtan sonra podyumlar kurulacak. 10’a 10 buçuğa doğru başlar. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir kutlamayla bu seneki 23. şampiyonluğumuzu kutlayacağız" dedi.

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