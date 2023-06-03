Türkiye'nin ilk başörtülü valisi bakan oluyor! Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir eşi ve çocukları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni Kabine üyelerini açıklayacak. Kabineye girecek isimler neredeyse kesinleşirken, Kabine'de en dikkat çeken isimlerden birisi de Aile Bakanlığı'na getirilecek olan Kübra Güran Yiğitbaşı olacak. Yiğitbaşı, Türkiye'nin başörtülü ilk kadın valisi olarak biliniyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bugün Meclis'te yemin ettikten sonra akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde yeni kabineyi açıklayacak. Kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda isim konuşuluyor. Bu isimlerden birisi de Aile Bakanı olacağı belirtilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı oldu.

Mayıs 2022'de ilk başörtülü vali oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Aile Bakanlığı için de Kübra Güran Yiğitbaşı’nın isminin geçtiğini yazdı. 1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk başörtülü kadın valisi olarak Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştı. Yiğitbaşı halen Afyonkarahisar Valisi olarak görev yapıyor.

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine çalışma yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. öğretim üyesi olarak görev yaptı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi. Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan "Kalplerin Direnişi" adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT belgeselde yayınlandı.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarı olan Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı.

3 çocuk annesi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyon Karahisar Valisi olarak atandı.

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