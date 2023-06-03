‘Büyük Ermenistan’ hayali led ekranda: Provokatif harita yenilendi! Van Gölü detayı dikkat çekti...

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan ile barış müzakerelerini sürdüren, diğer yandan da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme süreci yürüten Ermenistan’dan komşularını rahatsız edebilecek bir adım geldi.

Abone ol

Başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı metro istasyonunun duvarında yıllardır bir poster şeklinde asılı bulunan ve gelen tepkilere rağmen kaldırılmayan sözde ‘Büyük Ermenistan’ haritası, yapılan değişiklikle birlikte led ekran üzerine taşındı.

Van gölü de haritada

15 ayrı Ermeni bölgesine ayrılmış haritada Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan’ın bazı toprakları, sözde ‘Büyük Ermenistan’a dahil edilmiş durumda. Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir bölümü, özellikle de Van Gölü ve çevresi ‘Büyük Ermenistan’ın tarihi bir parçası olarak gösteriliyor.

Büyükelçi tepki gösterdi

Konuyu daha önce de dile getiren Azerbaycan’ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Aghayev, yapılan değişikliği fotoğraflarıyla birlikte Twitter hesabından paylaştı. “Erivan metrosundaki ‘Büyük Ermenistan’ haritası güncellendi” diyen Azeri Büyükelçi, “Gerçekten çok üzücü. Ermenistan yönetimi kendi sınırları içinde yaşamayı ne kadar erken öğrenirse, tüm bölge için o kadar iyi olur” ifadelerini kullandı. Aghayev, daha önce de aynı haritayı, bölgede daha fazla kan dökülmesine sebep olan radikal Ermeni yayılmacılarının bir fantezisi olarak nitelemiş; yalnızca Ermenistan’ın kendi sınırlarını kabul etmesiyle Kafkasya’ya barış gelebileceğini belirtmişti.