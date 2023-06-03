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Süper Lig'de sezonun son derbi heyecanı yarın yaşanacak

Süper Lig'de sezonun son derbi heyecanı yarın yaşanacak

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde yarın Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.

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Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Sezon iki takım için kapanıyor

Yarınki karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak.

Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.

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