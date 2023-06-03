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Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "29 Ekim 2023'te, Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist bırakmayacağız. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, ANKA ve ATAK taarruz helikopterleri desteğiyle gerçekleştirilen Eren Huzur İlkbahar Yaz Operasyonu kapsamında 3 PKK'lı terörist, 1 M-16, 2 Kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza ve korucularımıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

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