Abdulkadir Selvi kulisi! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na "CHP Genel Başkanlığı'nı unut" dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin İstanbul'un sorunlarıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ise Genel Başkanlık meselesinin konuşulduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "CHP Genel Başkanlığı'nı unut" mesajı verdiğini yazdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin başına geçip geçmeyeceği tartışmaları sürerken, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı. "İstanbul’da aslan gibi kükreyen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanında kuzu gibi oldu" düşüncesini dile getiren Selvi, şunları yazdı:

İmamoğlu'nun olağanüstü kurultay talebi

"Ekrem İmamoğlu’nun olağanüstü kurultay talepleri karşısında Kılıçdaroğlu, olağan kurultay sürecini başlatacağını söylemekle yetindi. Bu demektir ki: 'Ekrem, senin belediye başkan adayı olmana ben karar vereceğim.'"

İstanbul'dan başka şeyle ilgilenme

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na “Seni İstanbul’da tekrar aday göstereceğiz. Sen İstanbul’a dön. İstanbul’a odaklan. Bütün enerjinle İstanbul’u yerel seçimlere hazırla. İstanbul’u tekrar kazanalım" dediğini aktaran Selvi, "Bu kez de belediye seçimlerini alırız. Diğer başlıklara seçimden sonra bakarız. Sen şu anda İstanbul’u tekrar almaktan başka bir şeyle ilgilenme" dediğini aktardı.

İmamoğlu'nun o görüşmedeki tek kazanımı

Selvi, "Kılıçdaroğlu ona CHP Genel Başkanlığı’nı unut mesajını vermiş. İmamoğlu’nun bir kazanımı olmuş. Ankara’dan, İstanbul’a tekrar aday gösterileceği güvencesini alarak dönmüş" ifadesini kullandı.

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