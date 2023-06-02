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Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna cevap! Altılı masaya flaş yerel seçim önerisi...

Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna cevap! Altılı masaya flaş yerel seçim önerisi...

Usta sanatçı Metin Akpınar, YouTube'da yaptığı programda gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.. Candaş Tolga Işık'ın 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusunu yanıtlayan Akpınar, "Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem"derken "Yerel seçimlere kadar altılı masayı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum" diyerek altılı masaya öneride bulundu. Akpınar, CHP liderinin muhalefeti birleştirme konusunda yapılmasını gerekeni yaptığını da söyledi.

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Metin Akpınar, Kafa TV'nin YouTube kanalında yayınlanan Uzun Lafın Kısası programında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. 28 Mayıs seçimlerini hatırlayan Işık, usta sanatçıya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun iyi oy aldığına inanıyor musunuz?' sorusunu yöneltti.

Akpınar, "Bence iyi bir oy aldı. Muhafeleti birleştirmek açısından iyi düşündü Kılıçdaroğlu ve yapılması gerekeni yaptı. Muhafelet bu kadar oy aldı" dedi.

"İstifa et, git diyemem"

Altılı masanın devam etmesi gerektiğini ifade eden usta sanatçı, "Seçmenin, partiden istifa ya da kalması için fikir vermesine karşıyım. Karar parti teşkilatının işi. Önce Kılıçdaroğlu'nun kendisinin karar vermesi gerekiyor. Böyle bir şeyi yetki görmüyorum, istifa et, git diyemem. Yerel seçimlere kadar altılı masayı da bozmadan götürmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir başarı sağlanmalı ama bunun olabileceğini sanmıyorum, zor görünüyor. Öyle olmazsa, parti kendi içinde karar verir. Halkın talebi olabilir, ayrılsın diyenler de devam etsin diyenler de var. Değerlendirilebilir. 5 sene sonra 80 yaşında olması yönetimde iyi midir değil midir diye değerlendirenler var. MYK değiştirdin, yetmiyor, gençleri ve kadınları teşkilata kazandırmak lazım." şeklinde konuştu.

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