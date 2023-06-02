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Eski sevgilisini 12 kez bıçakladı! Cani adamdan pişkin sözler: "Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum"

ESKİŞEHİR' de 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisini 12 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih D., “Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum” dedi.

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Olay, dün 23.00 sularında Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak’ta bulunan alkollü bir eğlence mekânının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşı ile eğlenmeye giden spor eğitmeni Gamze C. (34), eğlence mekânının önünde 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.’nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık 3 ay önce fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Fatih D.’den ayrıldığı ve yakın zamanda uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenilen Gamze C., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gamze C., yoğun bakım ünitesinde gördüğü 1 gecelik tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatarak normal servise yatırıldı.

Kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

“Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum”

Tutuklanan şahıs, adliye çıkışında cezaevine götürülmek üzere polis aracına götürülürken gazetecilere söyledikleriyle hayrete düşürdü. Eski sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçaklayan ve ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklanan Fatih D., gazetecilere “İftiracı ve sonu olan kadınlar. Ben bıçaklamadım. Bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum” dedi.

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