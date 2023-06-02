ÖSYM AİS YKS giriş belgesi sorgulama YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

2023 YKS sınav giriş belgesi, üniversite sınavlarına sayılı gün kala erişime açıldı. Yıl boyunca YKS için hazırlanan öğrenciler, sınava az bir zaman kala giriş yerlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte 2023 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri, sınava 20 günden az bir süre kala erişime açıldı. Güzel bir üniversitede okuyabilme hayaliyle, YKS'ye hazırlanan öğrenciler, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden YKS sınav yerlerini görüntüleyebiliyor. Peki, 2023 YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

YKS'ye ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacak.

Deprem bölgesinde bina kapasitesinin üzerinde aday sınava başvurdu. Sınırla sayıda aday, başka il/ilçede sınav merkezine atandı.

Destek için başvurular 1-12 Haziran arasında Valilik ve Kaymakamlıklara şahsen yapılacak.

Adaylar, sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava giriş belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır