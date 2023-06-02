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İhracata vize engeli! İhracatçılar çok dertli!

İhracata vize engeli! İhracatçılar çok dertli!

Türkiye’nin ihracatında öne çıkan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere pek çok ülkenin online vize başvuruları ya kapalı ya da aylar, hatta 1 yıl sonrasına randevu veriyor.

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İhracatının yüzde 80’den fazlasını Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yapan konfeksiyon sektörü, vize sorununu en ağır şekilde yaşayan ihracatçı sektörlerin başında geliyor.

Yurt dışı seyahatlerin ihracatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, kur baskısı nedeniyle zorlu bir süreçten geçen ihracatçıların bu aşamada müşteri ziyareti ve fuar katılımının hayati önem kazandığını, ihracatçı firmaların yöneticileriyle, ihracat, ithalat, tasarım, Ar-Ge departmanlarındaki çalışanların vize başvurularının hızlı ve öncelikli sonuçlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

İhracatçılar olarak Şengen vizesi ile seyahat edilen Avrupa ülkelerinden vize almada büyük sorunlar yaşandığını kaydeden Sertbaş, “4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan Premiere Vision Fuarı'na Türkiye’den hazır giyim, kumaş, deri ve aksesuar bölümleri de dahil 200’e yakın Türk firması katılmak istiyor. Türkiye’den büyük miktarlarda alım yapan büyük markaların satın almacıları bu fuarı ziyaret ediyor. Türkiye’nin ihracatının artması için büyük önem arz eden bu fuarın hazır giyim sektöründe Türkiye milli katılım organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Katılımcı firmalarımızın ve görevli olacak personelimizin bazıları vize başvurusunda bulunmak istediklerinde online vize başvuruları kapalı. VİP vize başvurusu dahi yapılamıyor. İhracatçı firmalarımızın çalışanları ihtiyaç anında vize alabilmeli. Başka türlü müşterimizle sağlıklı iletişimin devamı ve yeni müşteri bulmamız imkansız hale geliyor. Türkiye milli katılım organizasyonunu yaptığımız Almanya’da 18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Munich Fabric Start Fuarı'na da vize alamadığı için katılamayan ihracatçılarımız var. Bu konuyu Türkiye İhracatçılar Meclisine yazılı olarak bildirdik ve yardım istedik. Son dönemde her gün 3-4 üyemizden vize sorunlarıyla ilgili telefon alır hale geldim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye milli katılım organizasyonlarını yaptığımız fuarlarda da vize en büyük problem olarak karşımızda duruyor. 28 Mayıs seçimleri sonrasında kurulacak hükümetimizin acil üzerinde durması gereken konulardan birisi vize sorunu. Şengen vizelerinin de ABD vizesi gibi 10 yıllık ve çok girişli verilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Vize sorunu yaşayan bir diğer ihracatçı grubu ise ayakkabı ve saraciye sektörleri. İtalya’da düzenlenen Expo Riva Garda Fuarı'na Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliğinin Türkiye milli katılım organizasyonu ile katılmak isteyen firmaların bazıları 4-6 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek fuar için henüz vize başvurusunda bulunamadı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2023 yılında düzenlenen fuarlara katılmak isteyen ihracatçıların organizatörlere ilk sorusu, “Fuara katılmak istiyoruz; ancak vize randevu taleplerimiz 2024 yılına veriliyor. Vizemiz olmadan nasıl katılacağız?” şeklinde oluyor.

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