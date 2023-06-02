Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın 'Sela' şaşkınlığı: Mehmet Barlas detayı dikkat çekti!

SABAH Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğarken Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan'ın "İstanbul'un Anadolu yakasında selalar okundu, Çamlıca'da bayrak yarıya indi. Mehmet Barlas için mi bilmiyorum" sözleri dikkat çekti.

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Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Barlas, pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

'Selalar okundu, bayrak yarıya indirildi'

Medya camiasını yasa boğan haberin ardından Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programının sunuculuğunu üstlenen Arslan'ın açıklamaları dikkat çekti. "Bilmiyorum ama aklıma da başka bir şey gelmedi. Dün gece İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 'selalar okundu ve Çamlıca'da bayrak yarıya indi. Erdoğan'ın durumdan haberdar edildiği, cenaze programına katılacağının açıkladığını düşünürsek, Mehmet Barlas içinmiydi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Sela okunması, bayrağın yarıya indirilmesine şaşıran gazeteci Emin Çapa "Peki bunla mı alakalı gerçekten" diye sordu. Arslan ise "Ne oldu sence başka, enteresan yani çünkü başka hiç bir şey olmadı" cevabını verdi.