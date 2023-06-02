BIST 5.115
DOLAR 20,90
EURO 22,46
ALTIN 1.312,77
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI  /  MEMUR

Ayşenur Arslan ve Emin Çapa'nın 'Sela' şaşkınlığı: Mehmet Barlas detayı dikkat çekti!

SABAH Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Şişli'de özel bir hastanede 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Barlas'ın ölümü sevenlerini ve medya camiasını yasa boğarken Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan'ın "İstanbul'un Anadolu yakasında selalar okundu, Çamlıca'da bayrak yarıya indi. Mehmet Barlas için mi bilmiyorum" sözleri dikkat çekti.

Abone ol

Meslek hayatı boyunca birçok başarıya imza atan, büyük gazetelerin birçoğunda çalışan SABAH yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şişli'deki özel bir hastanede zatürre tedavisi gören 81 yaşındaki Gazeteci Mehmet Barlas, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Barlas, pazar günü öğle namazına müteakip Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecek.

'Selalar okundu, bayrak yarıya indirildi'

Medya camiasını yasa boğan haberin ardından Halk TV'de yayınlanan Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programının sunuculuğunu üstlenen Arslan'ın açıklamaları dikkat çekti. "Bilmiyorum ama aklıma da başka bir şey gelmedi. Dün gece İstanbul'da Anadolu Yakası'nda 'selalar okundu ve Çamlıca'da bayrak yarıya indi. Erdoğan'ın durumdan haberdar edildiği, cenaze programına katılacağının açıkladığını düşünürsek, Mehmet Barlas içinmiydi bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Sela okunması, bayrağın yarıya indirilmesine şaşıran gazeteci Emin Çapa "Peki bunla mı alakalı gerçekten" diye sordu. Arslan ise "Ne oldu sence başka, enteresan yani çünkü başka hiç bir şey olmadı" cevabını verdi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı? Ayhan Bilgen canlı yayın konuğu
Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı? Ayhan Bilgen canlı yayın konuğu
Bolu'da kan donduran cinayette flaş gelişme! Köyde keşif yapıldı: Her şeyi itiraf etti!
Bolu'da kan donduran cinayette flaş gelişme! Köyde keşif yapıldı: Her şeyi itiraf etti!
Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! Puanı silindi...
Kayserispor'a Tahkim Kurulu'ndan kötü haber! Puanı silindi...
İstanbul'da denizde can pazarı! Boğulan çocuk korkuttu: Böyle kurtarmaya çalıştılar!
İstanbul'da denizde can pazarı! Boğulan çocuk korkuttu: Böyle kurtarmaya çalıştılar!
Eski sevgilisini 12 kez bıçakladı! Cani adamdan pişkin sözler: "Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum"
Eski sevgilisini 12 kez bıçakladı! Cani adamdan pişkin sözler: "Pişman değilim, Allah’a havale ediyorum"
Galatasaray'a Belçikalı orta saha! Mertens flaş transferde devreye girdi
Galatasaray'a Belçikalı orta saha! Mertens flaş transferde devreye girdi
Burdur'da bir genç kız arkadaşlarına baktığını iddia ettiği inşaat işçisini bıçakladı
Burdur'da bir genç kız arkadaşlarına baktığını iddia ettiği inşaat işçisini bıçakladı
Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktör Farke ile yollar ayrıldı
Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktör Farke ile yollar ayrıldı
Erkek arkadaşı istedi diye bıçak altına yattı hayatını kaybetti
Erkek arkadaşı istedi diye bıçak altına yattı hayatını kaybetti
Kim Min-Jae, Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
Kim Min-Jae, Serie A'da yılın en iyi defans oyuncusu seçildi
ÖSYM AİS YKS giriş belgesi sorgulama YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
ÖSYM AİS YKS giriş belgesi sorgulama YKS sınav yerleri nasıl sorgulanır?
Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı
Göçmenlere kaçak geçiş için yardım ettiği öne sürülen polis gözaltına alındı