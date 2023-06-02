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Selahattin Demirtaş siyaseti neden bıraktı? Ayhan Bilgen canlı yayın konuğu

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, eski HDP'li ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile Selahattin Demirtaş'ın siyaseti bırakma sebebini canlı yayında değerlendiriyor.

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Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan kazanınca altılı masaya umut bağlayan ve cezaevinden çıkma hayalleri kuran Selahattin Demirtaş'ın hayalleri de suya düştü. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, seçim süreci boyunca sosyal medya hesabından peş peşe Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tweetler paylaşıyordu. Seçim sonuçları açıklanınca Millet İttifakı ile birlikte hezimete uğrayan HDP'de de Selahattin Demirtaş depremi yaşandı. Demirtaş bir paylaşım yaparak aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Demirtaş'ın bu kararının sebeplerini eski HDP'li ve Kars Eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile canlı yayında konuşuyor.

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