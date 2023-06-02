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TFF resmen açıkladı: Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak!

TFF resmen açıkladı: Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'a şampiyonluk kupasının Fenerbahçe maçının ardından başkan Mehmet Büyükekşi tarafından verileceğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'a kupasını, 4 Haziran Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim edecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci tamamlayan kulübe, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verileceği belirtildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 11. maddesi gereği, Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir."

"Bu minvalde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 37. hafta Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından ilgili statü uyarınca, 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'a kupasını takdim edecektir."

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