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Kocaeli'de korkutan yangın! Çatıda çıktı, daireye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü!

Kocaeli'de korkutan yangın! Çatıda çıktı, daireye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü!

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı evin çatısında çıkan yangın altındaki daireye de sıçradı. Mahalleli sokağa dökülürken bir kişi dumandan etkilendi.

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Yangın, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Fırat Sokak'ta bulunan 4 katlı evin çatısında çıktı. Alev alev yanan çatıya işçiler müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Yangın kısa sürede 4. kattaki daireye de sıçradı. Yangını gören mahalleli sokağa dökülürken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken bir vatandaş ise dumandan etkilendi. Ambulansa alınan vatandaşa oksijen verilerek hastaneye kaldırıldı.

Daire kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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