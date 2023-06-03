BIST 5.115
DOLAR 20,96
EURO 22,46
ALTIN 1.313,16
HABER /  POLİTİKA

3 eşli denilen Yeniden Refah Partisi Milletvekili şu an evli bile değilmiş!

3 eşli denilen Yeniden Refah Partisi Milletvekili şu an evli bile değilmiş!

Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in biri resmi nikahlı ikisi dini nikahlı 3 eşinin olduğu iddia edilmişti. Ahmet Hakan, "Üç eşli dediğiniz adam şu anda evli bile değilmiş" deyip gerçekleri yazdı.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in biri resmi nikahlı ikisi dini nikahlı 3 eşinin olduğu iddia edilmişti. Ali Yüksel'in bırakın üç eşinin olmasını şu anda evli bile olmadığı ortaya çıktı. Ahmet Hakan, Ali Yüksel gerçeklerini yazdı: 

Muhalefeti destekleyen haber mecrası..

Muhalefeti destekleyen bir haber mecrası, “Meclis’te üç eşli milletvekili var. Ali Yüksel’in üç eşli olduğu ortaya çıktı” diye haber yapmış.
Habere konu olan kişiyle konuşmak yok. Habere sağlam bir dayanak aramak yok. Haberin tüm unsurlarını oluşturma çabası yok.

“Haber baştan sona yalan” diyor ama...

Peki ne var? “Salla gitsin” var.
Nasıl olsa sorgusuz sualsiz inanmaya hazır bir kitle var. Hatta bu haberi sorgusuz sualsiz tekrar edecek yüzlerce haber mecrası var. Hatta ve hatta bu haberi doğru kabul edip söz konusu kişiye saydıracak onlarca siyasetçi var.
Oysa tam bu sırada “üç eşli” dedikleri adam “haber baştan sona yalan” diyor ama kimin umurunda?

Eşinden 2018 yılında ayrılmış

Ali Yüksel’in açıklamasına bakın:
“1971’de evlendiğim eşim 2005’te vefat etti. 2006’da evlendiğim eşimden de 2018 yılında ayrıldım.”
Bu açıklamaya göre...
“Üç eşi var” dedikleri adam şu anda evli bile değilmiş. Resmen ve alenen bekâr hayatı yaşıyormuş.

Ahmet Hakan'ın yazısı için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan'dan 6284 çıkışı! Haşa Kur'an ayeti değil
Fatih Erbakan'dan 6284 çıkışı! Haşa Kur'an ayeti değil
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni istifa açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile ne konuştular?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni istifa açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile ne konuştular?
Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarparak öldü!
Görev yaptığı karakolun duvarına motosikletle çarparak öldü!
Yeni Kabine'de bakanlar belli oldu! Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Yaşar Güler, Ali Yerlikaya...
Yeni Kabine'de bakanlar belli oldu! Hakan Fidan, Mehmet Şimşek, Yaşar Güler, Ali Yerlikaya...
Hindistan'da katliam gibi kaza: 207 kişi ölü çok sayıda yaralı var!
Hindistan'da katliam gibi kaza: 207 kişi ölü çok sayıda yaralı var!
28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetti: Milletvekilleri tek tek yemin etti
28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetti: Milletvekilleri tek tek yemin etti
Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna cevap! Altılı masaya flaş yerel seçim önerisi...
Metin Akpınar'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?' sorusuna cevap! Altılı masaya flaş yerel seçim önerisi...
Kocaeli'de korkutan yangın! Çatıda çıktı, daireye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü!
Kocaeli'de korkutan yangın! Çatıda çıktı, daireye sıçradı: Mahalleli sokağa döküldü!
ABD’den nükleer silah açıklaması: Rusya ve Çin için daha fazla gerek yok!
ABD’den nükleer silah açıklaması: Rusya ve Çin için daha fazla gerek yok!
Erdoğan meclis açılışında partililere sitem etti! "Beylikdüzü'nü hala halledemediniz"
Erdoğan meclis açılışında partililere sitem etti! "Beylikdüzü'nü hala halledemediniz"
Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı kadın kim? Eski HDP'li Ayhan Bilgen açıkladı...
Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı kadın kim? Eski HDP'li Ayhan Bilgen açıkladı...
TFF resmen açıkladı: Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak!
TFF resmen açıkladı: Galatasaray kupayı Fenerbahçe derbisinde kaldıracak!