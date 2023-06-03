3 eşli denilen Yeniden Refah Partisi Milletvekili şu an evli bile değilmiş!

Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in biri resmi nikahlı ikisi dini nikahlı 3 eşinin olduğu iddia edilmişti. Ahmet Hakan, "Üç eşli dediğiniz adam şu anda evli bile değilmiş" deyip gerçekleri yazdı.

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Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in biri resmi nikahlı ikisi dini nikahlı 3 eşinin olduğu iddia edilmişti. Ali Yüksel'in bırakın üç eşinin olmasını şu anda evli bile olmadığı ortaya çıktı. Ahmet Hakan, Ali Yüksel gerçeklerini yazdı:

Muhalefeti destekleyen haber mecrası..

Muhalefeti destekleyen bir haber mecrası, “Meclis’te üç eşli milletvekili var. Ali Yüksel’in üç eşli olduğu ortaya çıktı” diye haber yapmış.

Habere konu olan kişiyle konuşmak yok. Habere sağlam bir dayanak aramak yok. Haberin tüm unsurlarını oluşturma çabası yok.

“Haber baştan sona yalan” diyor ama...

Peki ne var? “Salla gitsin” var.

Nasıl olsa sorgusuz sualsiz inanmaya hazır bir kitle var. Hatta bu haberi sorgusuz sualsiz tekrar edecek yüzlerce haber mecrası var. Hatta ve hatta bu haberi doğru kabul edip söz konusu kişiye saydıracak onlarca siyasetçi var.

Oysa tam bu sırada “üç eşli” dedikleri adam “haber baştan sona yalan” diyor ama kimin umurunda?

Eşinden 2018 yılında ayrılmış

Ali Yüksel’in açıklamasına bakın:

“1971’de evlendiğim eşim 2005’te vefat etti. 2006’da evlendiğim eşimden de 2018 yılında ayrıldım.”

Bu açıklamaya göre...

“Üç eşi var” dedikleri adam şu anda evli bile değilmiş. Resmen ve alenen bekâr hayatı yaşıyormuş.

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