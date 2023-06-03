28. Yasama Dönemi başladı! Meclis'te ilk oturumu Devlet Bahçeli yönetti: Milletvekilleri tek tek yemin etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yönettiği ilk oturumda, yeni milletvekilleri alfabetik sıraya göre yemin etti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Oturumu yöneten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te toplamak üzere kapadı. Genel Kurul'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin edecek.

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MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, TBMM Geçici Başkanlığı görevini Mustafa Şentop'tan devraldı. Şentop, Başkanlık makamındaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, olgunlukla ve başarıyla sonuçlanan 28. Dönem parlamento seçimleri nihayetinde Meclis'in teşekkül ettiğini söyledi. Devlet Bahçeli "Çok başarılı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş TBMM'de emaneti yasal çerçevede almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

Şentop, daha sonra Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi. Devir teslimin ardından TBMM Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli ile milletvekilleri katıldı.

Bahçeli'nin anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem Milletvekili Andiçme Töreni dolayısıyla TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü Meclis'te yemin edecek.

Kılıçdaroğlu ve muhalefet partisi milletvekilleri ayağa kalkmadı

Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na gelişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin ayağa kalkmadıkları görüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli yemin etti. Bahçeli'nin ardından illerin alfabetik sıralamasına göre milletvekilleri kürsüden ant içti. Ant içme töreni, yaklaşık 10,5 saat sonra sona erdi. Oturumu yöneten MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te toplamak üzere kapadı. Genel Kurul'da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip yemin edecek.