Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni istifa açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile ne konuştular?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçimlerini kaybetmesinin ardından yapılan istifa çağrıları için bir kez daha konuştu. Kılıçdaroğlu, genel başkan olmaya devam edip etmeyeceğine yönelik tartışmalar hakkında, “Ona parti karar verir" dedi.

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Culhurbaşkanlığı seçiminden önce seçimi kaybetmesi durumunda istifa edeceğini canlı yayında duyuran CHP lideri Kılıçdaroğlu, istifa etmediği gibi istifa çağrılarını da geçiştirmek için tüm gücünü kullanmaya devam ediyor. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, hakkındaki eleştiriler nedeniyle partinin başında kalıp kalmayacağı sorusuna “Ona parti karar verir tabii doğal olarak. Partinin kendi gelenekleri vardır. O gelenekler içerisinde hareket edilir” karşılığını verdi.

Ekrem İmamoğlu ile ne konuştu?

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüşmeleriyle ilgili soruyu da şöyle cevaplandırdı: "Canan Hanım, İstanbul'daki gelişmeleri aktarmak için ayda bir gelirdi. Ekrem İmamoğlu da büyükşehir belediye başkanımız. O da geliyordu. Dolaysıyla o çerçevede zaman zaman Mansur Yavaş Bey'le de bir araya geliriz."

Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz

"Artılar, eksiler sorun varsa nasıl çözeriz konuşuyoruz. Bunlar olağanüstü olay değil bildiğimiz rutin, sıradan olan gelişmeler bu olağan. Oturup, konuştuk. Ben İstanbul'a gittiğimde orada da beraber oluruz. Onlar belli aralıklarla Ankara'ya gelirler, Ankara'da beraber oluruz. Karşılaştıkları sorunlar varsa onları anlatırlar. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Olağan kurultayı yapacağız...

Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci ise şöyle anlattı: "Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız."