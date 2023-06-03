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Fatih Erbakan'dan 6284 çıkışı! Haşa Kur'an ayeti değil

Fatih Erbakan'dan 6284 çıkışı! Haşa Kur'an ayeti değil

Cumhur İttifakı'na katılan ve Meclis'e 5 milletvekili ile giren Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkarılan 6284 sayılı kanunu hedef aldı ve değiştirileceği yönünde sinyal verdi. Erbakan, Cumhur İttifakı'na girmeden önce 6384 nolu yasanın değiştirilmesini şart koşmuştu.

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Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'na katılmak için 6284'ün kaldırılması ya da bazı maddelerinden ayıklanması gerektiğini savunan Fatih Erbakan, AK Parti'li Özlem Zengin'in "6284 kırmızı çizgimizdir" sözlerinin hatırlatılmasına CNN Türk'te katıldığı yayında yanıt verdi. Erbakan, şunları söyledi:

6284 haşa bir ayet değil!

- Özlem Zengin'le karşılaşmadık. Özlem Hanım kadına şiddet konusunda bir kırmızı çizgiden bahsetmiştir. 6284 haşa bir ayet değil. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir demiştir.

Suç unsurları yazılmalı

- Kadına, doğaya, hayvana, şiddet doğamıza aykırı. Suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor.

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