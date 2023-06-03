Marmaris Kültür sanat Festivali başladı

MUĞLA'nın MARMARİS ilçesinde bu yıl ikinci kez yapılan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen açılış töreni ile başladı.

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Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin ilk günü Armutalan Kültür Merkezi'nde (AKM) açılış töreninin ardından düzenlenen Mustafa Alabora söyleşisi sonrası Marmaris Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşmesi planlanan ancak hava şartları sebebi ile Armutalan Kültür Merkezi'ne alınan Muğla Büyükşehir Belediye orkestrası konseri ile devam etti.

Düzenlenen festivalin ilk etkinliğinde Mustafa Alabora, festivalin temasından yola çıkarak tarımsal üretimin nasıl kültürel gelişime uzanabileceği, sanatın toplumlar ve kişiler üzerindeki olumlu etkisi üzerine, sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın verdiği konsere ise Marmarisli sanatseverler büyük bir coşkuyla katılım gösterdi.

22 Haziran'a kadar devam edecek olan Festival'de 3 Haziran Cumartesi günü 19 Mayıs Meydanı'nda saat 16.00'da Pınar Baklan Seramik Heykel Yapımı Başlangıcı ve akşam 21.00'da Netsel Marinada Caz- blues tarzında Moe Joe sokak konseri verecek.