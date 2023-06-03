Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal: Profesörün oyu 1 sayılıyorsa, halkın oyu 10 sayılacak kadar değerli

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, "Halk eğer eğitimden uzak kalmışsa, daha az formatlanmıştır ve iyiyi kötüden ayırma yetisi iyi eğitimliye göre daha güçlüdür" deyip ekledi: "Yani profesörün oyu 1 sayılıyorsa, halkın oyu 10 sayılacak kadar değerli, anlamlı ve isabetlidir."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı olan Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal, mahken Aysun Kayacı'nın yıllardır herkesin diline pelesenk olan "Benim oyumla, çobanın oyu bir mi?" sözleriyle yarışacak yeni bir yazıya imza attı. Aydın, "Muhalefete tavsiyeler" başlıklı yazısında, "Halk eğer eğitimden uzak kalmışsa, daha az formatlanmıştır ve iyiyi kötüden ayırma yetisi iyi eğitimliye göre daha güçlüdür. Yani profesörün oyu 1 sayılıyorsa, halkın oyu 10 sayılacak kadar değerli, anlamlı ve isabetlidir" dedi.

Sizin dışınızdakilerin aptal, eğitimsiz, cahil...

Muhalefete "Kendinizi akıllı, eğitimli, aydınlanmış görüp sizin dışınızdakilerin aptal, eğitimsiz, cahil oldukları yanlışından vazgeçin" diyen Aydın Ünal, "Mesele akıl ya da zekâ ise, Cumhur İttifakı’na oy verenler gayet akıllı ve zekiler. Mesele eğitimse, Cumhur İttifakı seçmeni içinde sizden daha iyi eğitim almış büyük bir kitle var" ifadelerini kullandı. Aydın Ünal Muhalefete şu tavsiyelerde bulundu:

İstihbarat örgütlerinin oyuncağı...

- Kendinizi çok eğitimli, akıllı, aydınlanmış görmenin getirdiği bir kibirle gözlerinizi gerçeklere kapatıyor ve çok kolay manipüle ediliyor, çok kolay yönlendiriliyorsunuz. Kendinizi ülkenin en özgür ve en sorgulayıcı kitlesi zannetmenin verdiği özgüvenle istihbarat örgütlerinin, algı operasyoncularının oyuncağı oluyorsunuz.

Sapık bir tarikatın müritleri gibisiniz

- Örneğin Suriyeli nefretinizi Suriye istihbaratı ya da Nusayri/Şii lobisi besliyor. FETÖ’cüler sizi parmağında oynatıyor. Yeteneğini kaybettiği için kendisini politikaya vermiş sözüm ona sanatçılar, şarlatanlar sizi hayal dünyasının bir o duvarına, bir diğerine vuruyor. Kendinize bir an dışardan bakabilseniz, sapık bir tarikatın müritlerinden farklı görünmediğinizi siz de görebilirsiniz.

Eğitimden uzaklaşmışsa iyiyi kötüden daha iyi ayırır

- Halkın zihni berraktır. Halk eğer eğitimden uzak kalmışsa, daha az formatlanmıştır ve iyiyi kötüden ayırma yetisi iyi eğitimliye göre daha güçlüdür. Yani profesörün oyu 1 sayılıyorsa, halkın oyu 10 sayılacak kadar değerli, anlamlı ve isabetlidir. Ne vaatlerle, ne de tehditlerle halkı kandıramazsınız. O kimin ne olduğunu çok iyi bilir.

Sosyal medyada kendinizi kandırmayın

- Sosyal medya, seçmen davranışı, toplumsal yapı, seçim sonucu hakkında hiçbir fikir vermez. Sosyal medyada kendi kendinizi aldatmayın, birbirinizi kandırmayın. Gerçek hayat sosyal medyanın dışında akıyor; orası tamamen sanal.

Farklı partileri bir araya getirip oyları toplanmaz

- Farklı partileri bir araya getirince oylarını alt alta koyup toplayamazsınız. Örneğin İYİ Parti ile HDP, ya da HDP ile ırkçı faşist Ümit Özdağ aynı ittifakta olursa, sandıkta onların toplam oyları tecelli etmez. Siyasetin matematiği farklıdır.

Buna gerçekten inandınız mı?

- Erdoğan’ı sevmiyor olabilirsiniz, hatta nefret bile ediyor olabilirsiniz; ama Erdoğan’ın alternatifinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu düşünmeniz tam bir akıl tutulmasıdır. Ne yani, Kılıçdaroğlu enflasyonu mu düşürecekti? Kılıçdaroğlu Türkiye’ye daha fazla özgürlük mü getirecekti? Hiçbir tecrübesi, planı, vizyonu olmayan Kılıçdaroğlu ülkeyi daha iyi mi yönetecekti? Buna gerçekten inandınız mı?