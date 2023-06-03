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Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

Mardin'de Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı

MARDİN'in DERİK ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası başladı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı, Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 2 gün sürecek yarışmaya 16 ilden 70 yamaç paraşütü pilotu katılıyor.

İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'ne çıkan pilotlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk gün uçuşlarını yapamadı.

İdman ve yer uçuşları yapan pilotlar, yarın aynı tepeden paraşütleriyle hedef noktasına iniş yapmaya çalışacak.

Organizasyona Hatay'dan katılan depremzede Seydi Gökmen, şehit kaymakamın anısına düzenlenen yarışmalara 3 yıldır katıldığını söyledi.

Şehit kaymakamı rahmetle yad ettiklerini, bugün antrenman uçuşlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Gökmen, "Hatay'da büyük bir afet yaşadık. Çok şükür geçti, devletimiz de bize sahip çıktı. Hayat devam ediyor. Lisanslı profesyonel sporcuyuz. Bu şekilde depremin olumsuz etkisini atlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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